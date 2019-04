Berlin. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus will am Donnerstag bei der neuen Abstimmung über ein Vizepräsidentenamt des Bundestages für AfD-Kandidatin Mariana Harder-Kühnel stimmen. Er habe sich nach einem Gespräch mit Harder-Kühnel für diesen Schritt entschlossen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag laut Teilnehmern der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Die Spitze der Unionsfraktion will den Abgeordneten aber offiziell keine Wahlempfehlung geben. Harder-Kühnel hatte am 29. November und 13. Dezember die erforderliche Mehrheit von 355 Stimmen verfehlt. Am Donnerstag reicht die einfache Mehrheit. Enthaltungen zählen dabei nicht mit. Harder-Kühnel hatte am Montag an die Abgeordneten appelliert, den »Königsweg« der Enthaltung zu gehen. dpa/nd