Schwerin. Zur Erinnerung an den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs soll der 8. Mai 2020, so will es die LINKE, in Mecklenburg-Vorpommern gesetzlicher Feiertag werden. »Mecklenburg-Vorpommern würde damit dem Beispiel des Landes Berlins folgen, das den 75. Jahrestag ebenfalls zum einmaligen gesetzlichen Feiertag erklärt hat«, begründet die Landtagsfraktion am Dienstag ihren Vorschlag, den sie nächste Woche dem Parlament unterbreiten will. Die CDU reagierte ablehnend. »Alle paar Wochen kommt die Fraktion Die LINKE mit einer neuen Feiertagsidee um die Ecke - Kindertag, Frauentag, und jetzt ein Feiertag anlässlich des Kriegsendes 1945«, sagte der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Landtag, Sebastian Ehlers. Das Ende der nationalsozialistischen Diktatur sei aber ein ernstes Thema. dpa/nd