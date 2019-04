Marburg. Am 27. April wird die Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates mit dem Lutherpreis »Das unerschrockene Wort« ausgezeichnet. Sie erhält den Preis im Rahmen einer Festveranstaltung in der Lutherischen Pfarrkirche in Marburg, teilte die Stadt Marburg am Dienstag mit. Der Bund der 16 Lutherstädte in Deutschland würdige die 55-jährige Berlinerin mit türkisch-kurdischen Wurzeln für ihren Kampf für die Rechte muslimischer Frauen, Demokratie und Integration. Ates sei Initiatorin und Mitbegründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin, die für einen säkularen Islam stehe, hieß es. Die Moschee sei für alle Konfessionen offen, Männer und Frauen beteten gemeinsam, Homosexuelle würden getraut. Seit Gründung der Moschee, die 2017 eröffnet wurde, erhalte Ates erneut Morddrohungen und stehe unter Polizeischutz. epd/nd