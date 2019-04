HIV-Infizierte in der Bundesrepublik sehen sich weiter gesellschaftlich diskriminiert

Berlin. Impfungen gegen die Virusinfektion Gürtelrose bekommen Menschen ab 60 Jahren künftig von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, bei erhöhter Gefährdung schon ab 50 Jahren. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss für das Gesundheitswesen. Berücksichtigt werde so das mit dem Alter zunehmende Risiko für schwere Verläufe. Ab 50 Jahren impfen lassen sollten sich Menschen mit Grunderkrankungen wie chronischen Darmentzündungen, Nierenschwäche oder Diabetes. In Deutschland erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Instituts jährlich mehr als 300 000 Menschen daran, rund fünf Prozent davon schwer. dpa/nd

