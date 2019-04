Bochum. Bei Krampfadern wird häufig die Laserbehandlung gegenüber einer Operation bevorzugt. Ein Bochumer Team von Medizinern hat jetzt die Rückfallraten beider Methoden über mindestens fünf Jahre verglichen. Danach treten nach einer Lasertherapie bis zu fünfmal häufiger Rückfälle auf als bei einer konventionellen Operation, so der Bericht im Journal »Phlebologie«. Die Rückfälle resultieren aus verbliebenen Venenstümpfen nach der Lasertherapie. Bislang liegen die Folgekosten bei Rückfällen aller Krampfaderbehandlungen bei jährlich 60 Millionen Euro. Würde nur noch mit Laser behandelt, lägen diese Ausgaben für die gesetzlichen Kassen im Jahr bei rund 250 Millionen Euro. nd

