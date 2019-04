Kerstin Klein ist Oberärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Fachärztin für Neurologie an einem großen Krankenhaus in Bremen. Seit Oktober 2018 arbeitet die 45-Jährige in der psychiatrischen und neurologischen Abteilung des Ärzte-ohne-Grenzen-Krankenhauses im Flüchtlingslager Kutupalong. Hier bildet sie vor allem einheimische Ärzte aus.

Foto: Philipp Hedemann