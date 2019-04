Der Journalist Michael Jürgs, früher einmal Chefredakteur von »Stern« und danach von »Tempo«, bekommt den Theodor-Wolff-Preis, den Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, für sein Lebenswerk verliehen. Jürgs, Jahrgang 1945, sei als streitbarer und engagierter Verteidiger eines unabhängigen, aufklärerischen Journalismus immer wieder mit großen grundsätzlichen Beiträgen zum Journalismus in Deutschland hervorgetreten, heißt es in der Würdigung. Er verfasste mehrere Biografien, etwa von Romy Schneider, Günter Grass und Axel Springer. epd/nd

Die Männerrockgruppe Rammstein vergießt Tränen für Deutschland. Natürlich in kritischer Absicht

Björn Vedder kritisiert falsche Kritik an den Monstern des Kapitalismus

»Another Day of Life« erzählt von der Arbeit des Journalisten Ryszard Kapuscinski zu Beginn des angolanischen Bürgerkriegs

