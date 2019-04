München. Die schwarz-orange Koalition in Bayern will den Streit um den Artenschutz ohne Volksentscheid lösen: Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens »Rettet die Bienen« soll im Landtag in München angenommen werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen. Gewisse Korrekturen an dem Entwurf sollen demnach in einem begleitenden Gesetz beschlossen werden, und zwar zusammen mit einem großen »Versöhnungsgesetz« für mehr Umwelt- und Artenschutz im Freistaat. Es werde einen »Riesenentwurf« geben, verlautete aus Koalitionskreisen. dpa/nd