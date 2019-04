Frankfurt am Main. Wegen eines Hydraulikproblems hat ein Lufthansa-Airbus A380 auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi umkehren müssen. Während des Flugs sei ein »technischer Defekt am Hydrauliksystem« festgestellt worden, teilte die Lufthansa am Dienstagabend mit. Der Lufthansa-Flug LH760, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Stunden in der Luft war und sich über Iran befand, sei deswegen nach Frankfurt zurückgekehrt. Dort landete die Maschine mit 246 Passagieren gegen 22.20 Uhr. Wie in solchen Fällen üblich, rückte die Flughafenfeuerwehr aus. AFP/nd