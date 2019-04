New York. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian will die Verlängerung des deutschen Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien nicht öffentlich bewerten. »Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das halte ich für ein deutsches innenpolitisches Thema«, sagte Le Drian am Dienstag nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas in New York. Er verwies darauf, dass Frankreich und Deutschland eine unterschiedliche Geschichte und unterschiedliche Herangehensweisen bei dem Thema hätten. Die Diskussion in Deutschland respektiere er aber. dpa/nd