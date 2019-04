New York. Deutschland und Frankreich haben eine »Allianz der Multilateralisten« ins Leben gerufen. Es gehe darum, »den Kern der regelbasierten Ordnung zu erhalten und ein ›Jeder gegen Jeden‹ unbedingt zu vermeiden«, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian. Themen des neuen Netzwerks könnten Abrüstung und der Schutz der Menschenrechte sein.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!