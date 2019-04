Was soll das sein

Berlin. Eine neue 2-Euro-Gedenkmünze mit Schloss Sanssouci als Motiv soll 2020 ausgegeben werden. Die Brandenburg-Gedenkmünze soll anlässlich der Bundesratspräsidentschaft des Landes geprägt werden, teilte am Mittwoch das Bundesfinanzministerium mit. 30 Millionen Stück sollen demnach in Umlauf kommen. Gestaltet hat sie der Brandenburger Künstler Jordi Truxa, der 2006 bereits eine Gedenkmünze für Sachsen entworfen hatte. Seit 2006 erscheint jährlich eine Münze in der Serie Bundesländer. Da sich die Ausgabe nach der Reihenfolge der Bundesratspräsidentschaft richtet, werden 2021 Sachsen-Anhalt und 2022 Thüringen folgen. dpa/nd