Berufstätige in Berlin sind häufiger krank als im Bundesdurchschnitt. Das ergibt eine Erhebung der Kaufmännischen Krankenkasse für 2018. Demnach waren Berliner im Schnitt 15,6 Tage krankgeschrieben, nur die Saarländer lagen mit 16,9 Tagen darüber - der Bundesdurchschnitt betrug 14,4 Fehltage. Hauptursache für Krankschreibungen war 2018 die Grippewelle. Zudem fehlten in keinem anderen Bundesland mehr Beschäftigte wegen psychischer Lei-den als in Berlin (7,2 Prozent). Abgesehen von Krebserkrankungen hatten diese auch die längsten Fehlzeiten zur Folge (39 Tage). mfr