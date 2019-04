Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) will die Abläufe bei der Organentnahme für Transplantationen organisatorisch verbessern, um potenzielle Organspender besser zu identifizieren. »Die Kliniken sind oft sich selbst überlassen«, sagte sie dem rbb. Kolat will deshalb die Kliniken bei der Organentnahme entlasten und plant eine zentrale Entnahmeklinik in Berlin. Dafür geeignet sei die Charité. Aktuell stehen 360 Brandenburger und 460 Berliner auf den Wartelisten für ein neues Organ. In der Region war die Zahl der Organspender zuletzt gestiegen. mfr