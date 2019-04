Für den Erhalt ihrer »Garten- und Siedlungsanlage Falkenhöhe 1932« wollen an diesem Donnerstag ab 18 Uhr Vereinsvorstand und Nutzer vor dem Rathaus Lichtenberg demonstrieren. Die Siedler wehren sich seit gut drei Jahren gegen Pläne des Bezirks, das seit den 1930er Jahren bewohnte Areal »als Kleingartenanlage zu überplanen«. Bei der Zukunftsgestaltung fordern sie eine »ernst gemeinte Bürgerbeteiligung«. Zugleich warnt der Vorstand vor einer rechten Unterwanderung der Anlage. »Unsicherheit, Frust und Politikverdrossenheit führen immer wieder dazu, dass Personen am rechten Rand versuchen, sich in Falkenhöhe einzuschleichen«, heißt es im Aufruf. Darin wendet sich der Verein vor allem an die Bezirksverordneten der Fraktionen von LINKE, Grünen, SPD und CDU sowie an die »Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus«, um gemeinsam ein Zeichen gegen rechts zu setzen. tm