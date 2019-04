Am Dienstagabend ist es in Steglitz offenbar zu einer Massenschlägerei unter Jugendlichen gekommen. Zeugen berichteten von 50 bis 100 schwarz gekleideten Teilnehmern, die zum Teil Baseballschläger mit sich führten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Prügelei schon aufgelöst. Die Hintergründe sind unklar. dpa/nd