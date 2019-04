Berlin. Der Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein, hat die Zusage der Bundesregierung für Militärrabbiner begrüßt und jüdische Seelsorger auch für andere Bereiche gefordert. »Aus meiner Sicht sollten diesem positiven Schritt nun weitere folgen«, sagte Klein. »Jüdische Seelsorge sollte auch bei der Bundespolizei sowie bei den Landespolizeien eingerichtet werden.« Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, dass es künftig Militärrabbiner in der Bundeswehr geben soll. »Dies ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Verankerung jüdischen Lebens als selbstverständlicher Teil der gesellschaftlichen Vielfalt in Deutschland«, so Klein. epd/nd