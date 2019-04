»Die Menschen interessieren sich für Europa, die Menschen haben auch Erwartungen an Europa.« Diese Erwartungen seien ganz konkrete, keine abstrakten. An ein gutes Leben, an soziale Mindeststandards, an gute Löhne, auch an die Rettung von Menschen, die sich in Not befinden, an gute Wohnungen, zählte der Bundesgeschäftsführer auf. »Aber auch, dass diejenigen, die von Europa am meisten profitieren, und das sind derzeit die Konzerne, dass die angemessen zur Kasse gebeten werden.« Diese Erwartungen wolle man umfassend erfüllen, so Schindler. »Wir wollen ein besseres Europa.«

Die ersten beiden Großflächenplakate thematisieren Konzernsteuern und Armut sowie Waffenexporte und Flucht. Die kleinen Themenplakate fordern unter anderem »Gute Arbeit in Europa«, »Mindestlöhne rauf« oder »Mehr Geld für Bildung, Bus und Bahn«, »Reichtum gerecht verteilen«. mdr