Die Meere halten immer noch viele Geheimnisse parat. Und dabei ist nicht einmal viel bunte, so harmlos daherkommende und dabei tödlich walverstopfende Plaste gemeint. Nein, manchmal finden sich unter der Wasseroberfläche Dinge, die die alltäglichen Aufgeregtheiten plötzlich ganz klein erscheinen lassen. Noch besser ist es, wenn man nach etwas ganz anderem sucht, als man dann letztendlich findet. Bergungsexperten haben im Wattenmeer nach Containern gesucht, die Anfang Januar von einem Frachtschiff über Bord gegangen waren. Stattdessen fanden sie etwas geringfügig Älteres, nämlich das Wrack eines rund 500 Jahre alten Handelsschiffes. Das hatte natürlich weder Container noch Plaste an Bord, vielleicht bezeichnen es Forscher auch deshalb als »Glück im Unglück« und »Bereicherung des Kulturerbes«. Was man halt so findet, wenn man mal kurz in der Gegend herumsucht. Nur die Plaste, das findet sich schon überall - egal ob man sucht oder nicht. stf