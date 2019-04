Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Kiel hat am Mittwoch drei Ex-Manager des Waffenherstellers Sig Sauer wegen illegaler Pistolengeschäfte zu Bewährungsstrafen von zehn Monaten bis zu eineinhalb Jahren verurteilt. Zudem ordnete die 3. Große Strafkammer eine Vermögensabschöpfung bei der Waffenschmiede in Höhe von rund 11,1 Millionen Euro an.

Der Prozess drehte sich um die Lieferung von Pistolen des Typs SP2022 von 2009 bis 2011, die in Eckernförde gebaut, aber dann nicht - wie zunächst angezeigt und vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gebilligt - in den USA verblieben, sondern über ein Schwesterunternehmen von Sig Sauer in New Hampshire ins Bürgerkriegsland Kolumbien weitergeleitet wurden. Für das Exportgeschäft lag keine Ausfuhrgenehmigung vor.

Die vergleichsweise milden Strafen zeichneten sich bereits zum Prozessauftakt ab, nachdem Anklagebehörde...