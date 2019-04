Was soll das sein

24.03.2019, Belgien, Brüssel: Einen Tag vor dem Jahrestag der Gründung des Vertrags über die Europäische Union gingen Bürger und zivilgesellschaftliche Organisationen auf die Straßen, um zwei Monate vor den Europawahlen Stellung zu beziehen. Foto: Ana Fernandez/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Ein breites Bündnis ruft zu einer europäischen Großdemonstration gegen Nationalismus am 19. Mai auf - eine Woche vor der Europawahl. Angesichts der Möglichkeit, dass noch mehr Rechtsextreme und Nationalist*innen ins EU-Parlament einziehen könnten, heißt es im Aufruf: »Wir alle sind gefragt, den Vormarsch der Nationalisten zu verhindern!«

Unter dem Motto »Ein Europa für Alle: Deine Stimme gegen Nationalismus!« rufen 60 zivilgesellschaftliche Organisationen in verschiedenen deutschen Städten zu Demonstrationen auf. Auch in anderen europäischen Ländern soll zeitgleich für ein »demokratisches, friedliches, solidarisches und ökologisches« mobilisiert werden.

Für den 19. Mai sind Demonstrationen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart geplant. Darüber hinaus formierten sich derzeit ähnliche Bündnisse in anderen Europäischen Ländern, so heißt es von Seiten des Bündnisses - darunter Frankreich, Polen, Ungarn.

Zu den Organisationen im Bündnis gehören unter Anderem attac, campact!, Naturfreunde, Pro Asyl und Seebrücke. »Wir wollen eine EU der Menschenrechte. Statt die Festung Europa immer weiter auszubauen, brauchen wir sichere Fluchtwege und ein Recht auf Asyl«, sagt Laura Kettel, Aktivistin der internationalen Bewegung Seebrücke, die sich für geflüchtete Menschen einsetzt. »Wir stehen für ein Europa der Vielfalt und Solidarität.«

Neben sicheren Fluchtwegen und »fairen Asylverfahren für Schutzsuchende« fordert das Bündnis mehr »Demokratie, Vielfalt und Meinungsfreiheit«. Darunter versteht es unter anderem mehr Einfluss für das Europaparlament anstelle von Wirtschaftslobbys, Vielfalt von Lebensentwürfen und Geschlechtergerechtigkeit und das »Verteidigen des Rechtsstaates«.

Mehr soziale Gerechtigkeit gehört ebenfalls zu den Forderungen des Bündnisses. »Wir brauchen eine positive Vision einer Gemeinschaft, in der der Mensch und nicht die Wirtschaft im Mittelpunkt steht und alle Menschen frei von Existenzängsten leben können«, sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, der ebenfalls am Bündnis beteiligt ist.

Auch für einen »grundlegenden ökologischen Wandel« setzt sich das Bündnis ein. Es fordert erneuerbare Energien und zugleich eine Energiewende, die »sozial abgefedert« werde und »gute Arbeit« schaffe. luz