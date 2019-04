Berlin. Mehr als 70 arme Kommunen haben von Bund und Ländern finanzielle Hilfe beim Abbau von Altschulden gefordert. Sie befänden sich derzeit in einer Spirale aus fehlenden Investitionsmöglichkeiten und Verschuldung, die die politischen und sozialen Spannungen verstärke, erklärten Vertreter des Aktionsbündnisses für die Würde unserer Städte am Donnerstag in Berlin. In der Initiative haben sich mehr als 70 Städte und Gemeinden aus acht Bundesländern zusammengetan, in denen sich Strukturwandel und soziale Herausforderungen stark bemerkbar machen. Diesen brachten nun einen Altschuldenfonds ins Gespräch, an dem sich neben Kommunen auch Bund und Bundesländer etwa mit je einem Drittel beteiligen. So würden die Gemeinden von den Zins- und Tilgungszahlungen entlastet. AFP/nd