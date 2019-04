Algier. Nach seinem Rücktritt hat Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika seine Landsleute in einem Abschiedsbrief um Entschuldigung gebeten. In dem Brief, den die Nachrichtenagentur APS am Mittwoch verbreitete, schrieb Bouteflika, dass er immer »mit Ehrlichkeit und Loyalität« regiert habe.

Er verlasse die Politik weder »mit Trauer noch mit Angst um die Zukunft unseres Landes«, schrieb Bouteflika an seine »lieben Schwestern und Brüder«. Er könne aber nicht zurücktreten, ohne seinen Landsleuten eine »allerletzte Botschaft« zukommen zu lassen und diejenigen »um Entschuldigung zu bitten«, denen gegenüber er, »ohne es zu wollen«, seine Pflichten vernachlässigt habe. AFP/nd