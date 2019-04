Berlins Geschichte als Schaltzentrale des deutschen Kolonialismus und zentraler Ort der europäischen Kolonialpolitik soll nun mit einem umfassenden gesamtstädtischen Aufarbeitungs- und Erinnerungskonzept begegnet werden. Dazu fand am Donnerstag die erste Lesung des gemeinsamen Antrags »Berlin übernimmt Verantwortung für seine koloniale Vergangenheit« der Fraktionen SPD, LINKE und Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus statt. Im Anschluss wurde der Antrag an den Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten sowie begleitend an jenen für Wissenschaft und Forschung überwiesen.

Sollte der Antrag beschlossen werden - und das ist wohl zu erwarten - soll ein Konzept entwickelt werden, welches Bereiche der Bildung, der Wissenschaft und des öffentlichen Raums betrifft. Großen Stellenwert soll dabei der Partizipation von Zivilgesellschaft und Vertreter*innen aus ehemaligen deutschen Kolonien eingeräumt werden. Zudem werden Städtepartnerschaften etwa mit...