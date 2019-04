NATO-Russland-Rat tagt in Brüssel zu Streit um Abrüstungsvertrag für nukleare Mittelstreckensysteme

Zuvor hatte US-Vizepräsident Mike Pence dazu erklärt: »Deutschland muss mehr tun.« Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump gemahnt, damit die NATO ein starkes Bündnis bleibe, »müssen wir fair sein. Und deswegen müssen die Verbündeten mehr in die Verteidigung investieren.« Er unterstützte damit die anhaltende Kritik des US-Präsidenten an einer »unfairen Lastenverteilung«, die vor allem auf Deutschland zielt. AFP/nd Seite 5

Washington. Angesichts anhaltender Kritiker NATO an den deutschen Verteidigungsausgaben hat sich die Bundesregierung erneut zu den Zusagen Deutschlands an die Militärallianz bekannt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Heiko Maas beteuerten zum 70. Jahrestag der NATO-Gründung, Berlin werde die versprochenen Ausgaben von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einhalten.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Staatsanwalt Zschächner steht in der Kritik, nachdem Ermittlungen gegen das Zentrum für Politische Schönheit bekannt wurden

Massive Zweifel an offizieller Darstellung im Fall des verstorbenen Amad Ahmad

Armee von General Khalifa Haftar will Nationale Einheitsregierung Libyens stürzen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!