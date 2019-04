Dirk Nowitzkis Spezialwurf: Den Flamingo beherrscht er auch noch mit 40. Foto: dpa/Larry Smith

Anfang April sprechen Basketballfans in den USA üblicherweise darüber, wer noch den Sprung in die Playoffs schafft. 2019 ist das anders. Dirk Nowitzki, den Mitspieler, Trainer und TV-Experten schon seit Jahren eine Legende nennen, könnte von der großen Bühne NBA abtreten, also wird er schon seit Monaten in fast allen Arenen gefeiert, in denen er möglicherweise ein letztes Mal aufspielt. Dass er die Playoffs längst verpasst hat, ist unwichtig.

Der deutsche Basketballer ist mittlerweile 40 Jahre alt. Wenn er springt, kommt er trotz seiner 2,14 Meter Körperlänge kaum noch zum Dunking über den Ring. Wenn er verteidigt, müssen ihm die Mitspieler helfen, weil Nowitzki mit den Gegnern nicht mehr mithält. Und wenn in den Angriff umgeschaltet wird, ist er der Letzte, der vorn ankommt. Auch wenn er noch regelmäßig ein paar Punkte besorgt, ist es doch verständlich, dass die Basketballwelt davon ausgeht, dass Nowitzki nach der 21. Saison in d...