Die Welt der politischen Debatte ist reich an fiktiven Subjekten: Am Klimawandel ist »der Mensch« schuld. Im Ausland macht »der Amerikaner« oder »Chinese« Ärger. Das Inland bevölkert »der Bürger«, »der Wähler«, »der Sparer« - meist männliche Gestalten, die als ideelle Berufungsinstanzen dienen. Ein beliebtes und anspruchsvolles Exemplar davon ist »der Steuerzahler«. In seinem Namen wird Steuersenkung gefordert, Verschwendung angeprangert und Kritik geübt an Kreditprogrammen für Griechenland oder an der geplanten Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank, die für »den Steuerzahler« teuer werden könnte.

Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer, schrieb einst Benjamin Franklin. Vor beiden sind wir alle gleich: Millionäre und Arbeitslose, Mieter und Vermieter, Manager und Niedriglöhner. Das Konzept »der Steuerzahler« kennt keine Klassen und k...