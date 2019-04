Wahrscheinlich war alles ein Irrtum, damals im Paradies. Denn was hätte Gott gegen einen »Gelben Köstlichen« oder »Granny Smith« ernsthaft einwenden sollen? Eher wollte er wohl vor dem Manzanilla-Baum warnen. Diesen netten Namen gaben die spanischen Konquistadoren einem Baum in der Neuen Welt, der an karibischen Küsten Schatten und saftige Früchte versprach und dem heimischen Apfelbaum (span. Manzana) ähnelte.

Doch die Äpfel sind wie das Gift einer Schlange. Isst man von ihnen, erfüllt sich die biblische Drohung sofort. Man stirbt. Deshalb lautet ihr vollständiger Name auch »Äpfelchen des Todes« - »Manzanilla de la muerte«. Selbst den Schatten des Baumes sollte man meiden, denn allein schon der tropfende Saft, so lautet die Warnung, verursacht Hautblasen und Augenentzündung. Ein ganzer Giftcocktail ist es, der diesen giftigsten Baum der Welt vor verschiedensten Feinden schützt. Phorbolester, so heißt es, seien die gefährlichsten S...