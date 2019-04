Das geile Wetter und somit das gute Leben steht mal wieder vor der Tür. Wir müssen raus und uns von der Kleidung befreien. Doch da ist noch ein Problem! Haben denn überhaupt schon alle ihre Sommerfigur? Also die Figur, die nicht eklig und fett ist und mit der man sich sonnen, spazieren und schwimmen gehen darf? Die Figur, mit der man sich draußen aufhalten darf?

Mütter, die ihr gerade entbunden habt: Habt ihr euren guten Körper schon wieder, statt dem schlechten, den ihr während der Schwangerschaft hattet? Wird er überhaupt je wieder gut sein, oder bleibt er womöglich schlecht? Habt ihr schon die Diätrezepte und Kurse ausprobiert? Wie viel Mühe gebt ihr euch? Schwangere: Wäre es nicht besser gewesen, über Herbst und Winter schwanger zu sein, statt jetzt mit diesem immensen Bauch zu provozieren? Zieht ihr euch adäquat an à la: ein bisschen zeigen ist erlaubt, aber doch bitte nicht alles und so weiter? Hey, Normaldicke: Spinnt ihr? Für euch ist es jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit bereits zu spät, da hätte wirklich der Winter besser genutzt werden können. Und an die Schlanken: Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber euer aktueller Schlankheitsgrad wird auch nicht ausreichen. Nie. Irgendwo sind immer noch Röllchen zu sehen, auch wenn sie ausschließlich aus Haut bestehen. Irgendein Kleidungsstück wird immer zu eng sein, irgendjemand wird feststellen, dass da doch »ein kleines Bäuchlein« ist, da geht noch was. Da geht immer noch was weg.

Der Sommer ist für euch alle eigentlich schon wieder gegessen. Legt euch einen Nahrungsmittelvorrat an fürs Zuhausebleiben. Oder habt halt keine Bäuche. Operiert sie euch weg, schneidet sie raus, bindet sie euch ab, habt ein Loch da, wo eigentlich eure Brust mit eurem Geschlechtsteil verbunden sein sollte. Ich meine selbstverständlich nur die Frauen. Männerbäuche sind irgendwie süß und lustig und gesetzt. Und es findet sich für Männer auch immer ein Anlass, sich mal oberkörperfrei zu zeigen, das werden die Leute wohl aushalten. Frauenbäuche hingegen sind etwas Privates, und wenn sie nicht privat gehalten werden, indem man sie zum Beispiel zeigt oder sie existieren, darf sich jeder einmischen. Bei Schwangeren wird der Bauch auch mal angefasst, kommentiert und über ihn beratschlagt. Verhält die Frau sich richtig? Hat er die richtige Form und Größe? Kann man die Frau trotzdem oder genau deswegen geil finden? Wenigstens ist ein schwangerer Bauch erlaubt. Aber auch nur der.

Doch immer wenn eine gesellschaftliche Regel so realitätsfern und durchschaubar ist, hat sie gutes Potenzial, egal zu werden. Deswegen ist es mal wieder Zeit für eine kleine Revolte. In diesem Jahr gilt für alle bauchfrei, frei von Textilien, frei von Scham und vor allem: Haltet doch einfach mal alle die Klappe zu Bäuchen - frei von den Meinungen anderer.