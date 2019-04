Schwerin. Die LINKE will den Abriss der Bahntrassen Parchim-Malchow und Plau am See-Güstrow verhindern. Bei der Landtagssitzung diese Woche wird die Fraktion einen Dringlichkeitsantrag vorlegen, so die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Mignon Schwenke. Die Landesregierung werde aufgefordert, den regulären Bahnbetrieb auf der Südbahnstrecke zwischen Parchim und Malchow schnellstens wieder aufzunehmen. »Zumindest muss erreicht werden, dass das Land den Landkreis Ludwigslust-Parchim finanziell unterstützt, wenn die Verantwortung für den Bahnbetrieb auf den Landkreis übergehen soll.« So funktioniere das auch zwischen Malchow und Waren in Verantwortung des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. dpa/nd