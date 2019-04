Nicht nur einmal hatte Herr Mosekund sich über die Postzustellung geärgert. Auf ein Paket hatte er zwei Wochen lang gewartet. Ein Brief, den ein Bekannter ihm hatte schicken wollen, kam nie an. Als er eines Tages eine Büchersendung in seinem Briefkasten fand, die an einen Nachbarn aus dem Nebeneingang gerichtet war, klebte er einen Zettel an die Briefkastentür und schrieb darauf: »Verehrte Post, suboptimales Sendungsbewusstsein.«