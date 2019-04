Der Mitte März aus dem Maßregelvollzug geflüchtete Berliner Straftäter ist gefasst. Fahnder konnten den 34-Jährigen am Freitagmorgen gegen 4 Uhr im Berliner Ortsteil Gatow festnehmen, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach trug er eine Waffe bei sich. Der Festgenommene wurde dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs überstellt. Die Polizei stufte den Mann als gefährlich ein und warnte in ihrer Fahndung, dass der Mann möglicherweise ein Messer bei sich trage. dpa/nd