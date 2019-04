Der Dokumentarfilmer Heinz Brinkmann ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 70 Jahren, schreibt die »Berliner Zeitung«. Geboren in Heringsdorf auf Usedom war von 1975 bis 1983 freiberuflicher Regisseur, Autor und Kameramann, u.a. für die DEFA-Wochenschau »Der Augenzeuge« tätig. Nachdem er 1976 die Petition gegen die Ausweisung von Wolf Biermann unterzeichnet hatte, geriet er in berufliche Schwierigkeiten. 1990 porträtierte er zusammen mit Jochen Wisotzki in »Komm in den Garten« drei »Anpassungsverweigerer aus dem Berliner Prenzlauer Berg« (»Berliner Zeitung«) in einer der letzten DEFA-Produktionen. Anfang der 90er war er Mitbegründer des Filmfests in Schwerin. nd