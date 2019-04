Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt fünften Mal den Weltcup gewonnen. Beim Finale in Göteborg setzte sich die Weltranglistenerste im Sattel der Stute Weihegold mit 88,871 Prozentpunkten in der Kür wie schon 2017 in Omaha und 2018 in Paris gegen Vizeweltmeisterin Laura Graves durch - wieder einmal. Zum dritten Mal in Folge hatte die US-Reiterin den Angriff auf den Weltcup angekündigt, und zum dritten Mal unterlag sie. nd

Fotos: imago/eventfoto54, imago/Perenyi, dpa/Larsson