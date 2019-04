Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seine zumindest aus persönlicher Sicht immens erfolgreiche Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL gekrönt. Am letzten Spieltag der regulären Saison erzielte der 23-Jährige beim bedeutungslosen 3:1 seiner Edmonton Oilers bei den Calgary Flames nach 10:51 Minuten im ersten Drittel sein 50. Saisontor. Draisaitl knackte diese magische Marke als erst fünfter Oilers-Spieler - und als erster seit dem legendären Wayne Gretzky und Jari Kurri in der Saison 1986/87.