Box-Ikone Wladimir Klitschko lässt nach dem Aufkommen von Comeback-Gerüchten eine Rückkehr offen: »Mein Status hat sich in den letzten zwei Jahren nicht geändert«, sagte der Ex-Weltmeister ausweichend auf die Frage, ob er zurückkommt. Die Gerüchte seien ein Kompliment. »Wenn die Fans das wirklich sehen wollen, ist es schön. Ich freue mich, dass mich die Community und der Sport vermissen«, sagte Klitschko, dem für eine Serie von bis zu drei Kämpfen vom Streaming-Portal DAZN angeblich 70 Millionen Euro angeboten worden waren.

