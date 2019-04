Die Forderung, große Wohnungskonzerne zu enteignen, veranlasst nicht nur Politiker, sich dazu zu positionieren. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat sogar eine Mieten-Studie verfasst. Schließlich handle es sich um einen »extremen Vorschlag«, so das IW. Da schadet es nicht, sich einmal die Fakten anzuschauen. Herausgekommen ist in der Studie, dass Mieten von Wohnungen, die privaten Unternehmen gehören, besonders stark gestiegen sind. Allerdings wäre es zu kurz gegriffen, nun die Privatisierung von Wohnungen infrage zu stellen. Das IW weist auf einen anderen, bislang vernachlässigten Punkt hin: Man müsse sich klarmachen, »dass durch die geringen Mietsteigerungen bei kommunalen Wohnungen dem Staat Einnahmen entgehen«. Stimmt!

