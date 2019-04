Berlin. Selbstständige sollen nach dem Willen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) künftig verpflichtend privat oder über die gesetzliche Rentenversicherung für das Alter vorsorgen. Ende des Jahres werde er einen Gesetzentwurf zur Einbeziehung der Selbstständigen in das System der Alterssicherung vorlegen, sagte Heil der »Rheinischen Post«. »Wir haben drei Millionen Selbstständige in Deutschland, die im Alter nicht abgesichert sind.« Für seinen Vorschlag erntete der Arbeitsminister Zuspruch vom Koalitionspartner CDU. epd/nd

