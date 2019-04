Der Interimsbau steht derzeit leer. Der Bund will ihn erst vom geplanten BER-Start 2020 an nutzen - und nur bis zur 2025 geplanten Fertigstellung des endgültigen Regierungsterminals in unmittelbarer Nähe nutzen. Dessen Baubeginn verzögert sich wegen der Probleme am BER.

Foto: Den Alternativvorschlag soll Lütke Daldrup dem Aufsichtsrat mit dem Vermerk »streng vertraulich« in der November-Sitzung präsentiert haben. Er verbindet beide Konzepte: Das als Zwischenlösung gebaute Interimsterminal könnte zur Dauerlösung werden, der Standort nebenan würde zum großen Teil für Hangars der Flugbereitschaft und Parkplätze für ihre Flugzeuge genutzt. Für den repräsentativen Neubau gäbe es Platz, er könnte aber auch entfallen. Da so auf dem Flughafenvorfeld genügend Raum bliebe, um das alte Schönefelder Passagierterminal über 2025 hinaus zu betreiben, könnte der BER drohende Abfertigungsengpässe vermeiden. Laut Bundesbauministerium kann ohne den Neubau des Regierungsterminals samt Vorfeld die Flugbereitschaft nicht von Köln-Wahn nach Schönefeld umziehen. dpa/nd Foto: DAVIDS/Sven Darmer