Ein Teil der organisierten Anhänger des Oberligisten Tennis Borussia denkt darüber nach, aus Protest gegen einen Investor dem Verein den Rücken zu kehren. Mehrere Mitglieder der »Abteilung Aktive Fans (TBAF)« sagten, dass es Gedankenspiele über neue Strukturen bis hin zu einer Vereinsneugründung im Sommer gebe. Bereits seit der Rückrunde besuchen die abtrünnigen Anhänger nicht mehr die Heimspiele des früheren Bundesligisten TeBe, sondern haben sich als »kleine engagierte Fanszene« anderen Abteilungen oder Vereinen zur Verfügung gestellt. Diese unterstützen sie im Rahmen einer »Caravan of Love« genannten Tour. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen« sammelte über 15.000 Unterschriften

LINKE und Grüne fordern Aufklärung über die gewaltsame Räumung eines leerstehenden Ladenlokals in Kreuzberg

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!