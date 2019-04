Washington. US-Heimatschutzministerin Nielsen verlässt die Regierung. Präsident Donald Trump gab am Montag via Twitter das Ausscheiden der 46-Jährigen aus dem Kabinett bekannt. Sie wird vom Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, Kevin McAleenan, abgelöst. Trump soll sich wiederholt unzufrieden über Nielsen gezeigt und ihr fehlende Härte in der Einwanderungspolitik vorgeworfen haben. Nielsen selbst veröffentlichte ein Rücktrittschreiben, in dem sie erklärte, für sie sei der Zeitpunkt gekommen, »Platz zu machen«. Nielsen setzte unter anderem die Trennung von Kindern illegal Eingereister von ihren Eltern durch, die im vergangenen Jahr für Empörung sorgte. AFP/nd