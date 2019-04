Istanbul/Berlin. Nach Streit mit der Bundesregierung will die Türkei dem »Tagesspiegel«-Korrespondenten Thomas Seibert doch eine Arbeitserlaubnis gewähren. Die Regierung in Ankara habe ihn eingeladen, ins Land zurückzukehren, bestätigte Seibert dpa am Montag. Er sei wieder in Istanbul. Seibert lebt und arbeitet seit 1997 in der Türkei. Das Presseamt in Ankara hatte Seibert, dem ZDF-Studioleiter Jörg Brase und dem NDR-Reporter Halil Gülbeyaz Anfang März die Pressekarte ohne Angabe von Gründen verweigert. Kurz darauf mussten Brase und Seibert die Türkei verlassen. Brase erhielt seine Akkreditierung bereits im März zurück. dpa/nd