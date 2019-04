Am 26. Mai werden im Land Brandenburg Kreistagsabgeordnete, Stadtverordnete, Gemeindevertreter, ehrenamtliche Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ortsbeiräte gewählt. Die Kommunalwahl ist mit einer Landtagswahl nicht vergleichbar. Dennoch gilt sie als Stimmungstest für die Landtagswahl am 1. September.

Die CDU will ihre Stellung als stärkste kommunalpolitische Kraft in Brandenburg verteidigen und noch ausbauen. Das kündigte CDU-Landeschef Ingo Senftleben an. »Das ist die Grundvoraussetzung, um am 1. September erfolgreich zu sein«, sagte er. Sein Ziel ist, Ministerpräsident zu werden.

Die SPD muss verkraften, dass ihr Kandidat für die ebenfalls am 26. Mai stattfindende Europawahl schummelte. Simon Vaut hatte vorgegeben, in Brandenburg/Havel zu wohnen und dort eine Freundin zu haben. Beides stimmte nicht. Ministerpräsident Dietmar Woid...