Langewahl. Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Langewahl (Oder-Spree) ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Der 26-Jährige kam mit seinem Auto auf einer Straße zwischen Langewahl und Streitberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch am Unfallort. dpa/nd