Seit 20 Jahren gibt es den Töpfermark in Brandenburg (Havel) - das Handwerk leidet unter hohen Energiepreisen

Potsdam. Den brandenburgischen Handwerksbetrieben geht es nach wie vor gut. 93 Prozent der Befragten bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage als gut und zufriedenstellend, teilten die Handwerkskammern Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) am Dienstag Ergebnisse der Frühjahrskonjunkturumfrage mit. Die Auftragslage sei nach wie vor auf konstant hohem Niveau. Regional seien die Auftragsbücher auf zehn Wochen hinaus ausgebucht. In den Bauhaupt- und Ausbaugewerken seien es sogar bis zu 14 Wochen, hieß es. Auch mit den Umsätzen sind die Handwerksbetriebe nach ihren eigenen Angaben zufrieden: bei 84 bis knapp 90 Prozent waren die Zufriedenheitswerte gestiegen oder gleich geblieben. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

In der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen spricht der polnische Schriftsteller Stefan Chwin

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zweifelt am Zeitplan der Energiewende

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!