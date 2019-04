Potsdam. »Frieden statt NATO« lautet das Motto des 18. Ostermarschs, zu dem die Friedenskoordination Potsdam gegen Militarismus, Nationalismus, Rassismus und Krieg einlädt. Den Auftakt soll es am 13. April um 14 Uhr am Brandenburger Tor in Potsdam geben. Als Redner angekündigt sind der Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm (LINKE), ...

