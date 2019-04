Fürth. Bei der Europawahl am 26. Mai können Wahlberechtigte in Bayern zwischen 40 Parteien und politischen Vereinigungen wählen. Dies teilte Landeswahlleiter Thomas Gößl mit. Die CSU tritt mit einer »Liste für den Freistaat Bayern« an, bei den weiteren 39 Vorschlägen handelt es sich um »Gemeinsame Listen für alle Länder«. Auf dem Stimmzettel stehen eine »Partei für Gesundheitsforschung« und die Vereinigung »Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller«. dpa/nd