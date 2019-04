Das Volkswagen-Werk Emden steht vor einem großen Umbruch. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Unter einer golden glänzenden 30.000.000 hatten sich vor kurzem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Volkswagenwerks Emden neben einen silbermetallicfarbenen VW-Passat geschart. In ihrer Fabrik war der Wagen mit der hohen Jubiläumszahl entstanden, die den Jahrzehnte währenden Erfolg des 1973 erstmals vom Band gelaufenen Typs belegt. Inzwischen ist der Passat-Boom spürbar abgeebbt, und ob allen VWlern in der niedersächsischen Seehafenstadt nach Jubelfeier zumute war, darf bezweifelt werden. Wird doch die bevorstehende Umstellung des Werkes auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb so manchen Arbeitsplatz kosten.

Mehr als eine Milliarde Euro will Volkswagen in den Standort Emden stecken, um dort Abschied zu nehmen vom Verbrennungsmotor und sich ganz der Elektromobilität zuzuwenden. Nach derzeitiger Planung könnte bereits 2022 der erste batteriebetriebene Wagen die ostfriesische Autoschmiede verlassen, 2025 soll die Umstellung abgeschlossen s...