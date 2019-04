Berlin. Fast die Hälfte der deutschen Rentner vermisst einer Umfrage zufolge Anerkennung. In der Erhebung erklärten 46 Prozent der Befragten, sie würden für ihre Lebensleistung nicht ausreichend respektiert, wie »Bild« berichtete. 33 Prozent fühlten sich dagegen angemessen respektiert - in Ostdeutschland jedoch nur 25, im Westen dagegen 36 Prozent. epd/nd

Die jüngste Ausgabe der »Rote-Hilfe«-Zeitung sorgt für heftige Debatten in der Solidaritätsorganisation

EU-Sondergipfel entscheidet über Verlängerung der Austrittsfrist für Briten / May zu Besuch bei Merkel

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!