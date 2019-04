Berlin. Das öffentliche Zerstören der Fahnen anderer Staaten sollte nach Auffassung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung unter Strafe gestellt werden. »Ein Vorgang wie im Dezember 2017, als eine israelische Flagge am Brandenburger Tor von hasserfüllten Demonstranten angezündet wurde, darf sich in keinem Fall wiederholen«, sagte Felix Klein gegenüber dpa. dpa/nd

Die jüngste Ausgabe der »Rote-Hilfe«-Zeitung sorgt für heftige Debatten in der Solidaritätsorganisation

EU-Sondergipfel entscheidet über Verlängerung der Austrittsfrist für Briten / May zu Besuch bei Merkel

